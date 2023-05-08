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Музыкальные звезды дали концерт в Виндзорском замке по случаю коронации Карла III

Общество
Музыкальные звезды дали концерт в Виндзорском замке по случаю коронации Карла III

Вечером воскресенья на территории Виндзорского замка состоялся праздничный концерт по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его жены королевы Камиллы. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

За событием вживую наблюдали порядка 20 тысяч человек. Концерт в Виндзорском замке стартовал с совместного выступления певца Джеруба и исполнительницы Вулы Малинги, которым подыгрывал диджей Пит Тонг. Музыканты выступали на сцене, возведенной на восточной лужайке королевской резиденции в виде британского флага.

По случаю коронации Его Величества также выступили поп-звезда Кэти Перри, певицы Николь Шерзингер и Тива Сэвидж. Ведущим концерта выступил актер Хью Бонневилль, которого широкий зритель знает по комедии «Приключения Паддингтона 2».

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