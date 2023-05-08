Музыкальные звезды дали концерт в Виндзорском замке по случаю коронации Карла III

За событием вживую наблюдали порядка 20 тысяч человек. Концерт в Виндзорском замке стартовал с совместного выступления певца Джеруба и исполнительницы Вулы Малинги, которым подыгрывал диджей Пит Тонг. Музыканты выступали на сцене, возведенной на восточной лужайке королевской резиденции в виде британского флага.