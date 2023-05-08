В южноукраинском городе Николаев военкоматы мобилизуют всех мужчин без разбора, забирая призывников в специализированные пункты. Об этом сообщил один из местных подпольщиков в беседе с РИА Новости.
По словам активиста, львиная доля жителей Николаева не горит желанием воевать за киевские власти. Подпольщик отметил: местные мужчины осознают, что «ежедневно по несколько сотен простых парней» умирают на фронтах, пока боевики нацбатов снимают видео для соцсетей.
«В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации», — сказал партизан.
Активист также обратился к женскому населению Николаева, призвав украинок убеждать своих родных не идти на фронт и помогать тем скрываться от военкомата.