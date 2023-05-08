Бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбы на иностранных наемников в Харьковской области

Офицер добавил, что на Купянском направлении бойцы «Западной» группировки за сутки вычислили и уничтожили две группы вражеских диверсантов. По словам Зыбинского, ДРГ входили в состав 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны войск Украины.