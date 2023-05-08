Бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбы на иностранных наемников в Харьковской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил управляемыми бомбами по пункту дислокации наемников около харьковского села Ивановка. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Офицер добавил, что на Купянском направлении бойцы «Западной» группировки за сутки вычислили и уничтожили две группы вражеских диверсантов. По словам Зыбинского, ДРГ входили в состав 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны войск Украины.
«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — доложил полковник.
Зыбинский добавил, что на Купянском направлении бойцам удалось трижды сорвать попытки ротации подразделений ВСУ на переднем крае. Успешные действия группировки «Запад» прошли в районе н.п. Тимковка, Кисловка и Новомлынск.