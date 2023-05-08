Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell в Техасе не стихает третий день подряд

Нефтеперерабатывающий завод британской компании Shell в городе Дирк-Парк американского штата Техас загорелся тремя днями ранее. Огонь не угасает даже спустя такой длительный промежуток времени.
На месте происшествия работают пожарные расчеты. Как утверждает компания, все сточные воды от тушения они сливают в судоходный канал.
«Емкость хранилища сточных вод оказалась превышена, и сточные воды в настоящее время направляются в судоходный канал Хьюстона как часть контролируемого сброса», — говорится в сообщении.
Компания также добавила, что на протяжении всего времени пожара проводила мониторинг качества воздуха. Превышения опасных веществ на данный момент не выявлено.