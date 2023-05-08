EurAsian Times: Россия смогла незаметно одержать крупную победу над США в Арктике

Автор статьи напомнил, что Россия более 20 лет проводила экспедиции с ледоколами, подлодками и научно-исследовательскими судами в Арктике. Комиссия ООН по границам континентального шлейфа пришла к выводу, что основная часть претензий Москвы обоснована. Ведомство фактически признает, что экономическая зона страны будет простилаться до Канады и Гренландии через Северный полюс, а ее влияние расшириться в регионе.