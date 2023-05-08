EurAsian Times: Россия смогла незаметно одержать крупную победу над США в Арктике

Россия максимально незаметно одержала крупную победу над США и другими западными странами. Таким мнением поделился индийский публицист Пракаш Нанда в EurAsian Times.
Военные учения НАТО под названием «Грозный щит» стартуют за Полярным кругом 8 мая. Но данное событие, по словам журналиста, меркнет на фоне успехов РФ. Речь идет о победе Москвы в Арктике, передает «ПолитРоссия».
Автор статьи напомнил, что Россия более 20 лет проводила экспедиции с ледоколами, подлодками и научно-исследовательскими судами в Арктике. Комиссия ООН по границам континентального шлейфа пришла к выводу, что основная часть претензий Москвы обоснована. Ведомство фактически признает, что экономическая зона страны будет простилаться до Канады и Гренландии через Северный полюс, а ее влияние расшириться в регионе.
«Ожидается, что Северный морской путь даст России огромные стратегические и коммерческие преимущества», — добавил обозреватель.
Нанда отметил, что при помощи СМП сокращается расстояние между крупным торговым портом Европы, Роттердамом, почти на 22%. Ожидается, что маршрут также снизит транспортные расходы.