Советник Байдена прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встретил в Эр-Рияде помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Чиновник из США прибыл в королевство с официальным визитом.
Накануне Саудовское агентство печати писало, что Салливан и Аль Сауд «рассмотрели стратегические отношения между двумя странами и способы их укрепления». Наследный принц и резидент Белого дома обменялись мнениями по ряду основных вопросов международной и региональной повестки.
Агентство Bloomberg несколько дней назад информировало, что Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен готовят отдельные визиты в Саудовскую Аравию. Информаторы издания заявляли, что представители Вашингтона обсудят с саудитами добычу нефти, цепочки поставок и развитие транспортной инфраструктуры в регионе.