Советник Байдена прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем

Агентство Bloomberg несколько дней назад информировало, что Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен готовят отдельные визиты в Саудовскую Аравию. Информаторы издания заявляли, что представители Вашингтона обсудят с саудитами добычу нефти, цепочки поставок и развитие транспортной инфраструктуры в регионе.