Четыре москвича едва не сожгли Прибайкальский нацпарк в попытке убить клеща

Лесной пожар перекинулся на Прибайкальский национальный парк, пишет irk.ru со ссылкой на пресс-службу «Заповедного Прибайкалья». По имеющимся данным, возгорание спровоцировали четыре туриста из Москвы – они хотели поджечь клеща.
Заявляется, что четыре москвича нашли клеща на одежде, после чего хотели уничтожить его огнем. Отдыхающие не справились с пламенем и устроили пожар, после чего самостоятельно вызвали спасателей.
Тушением огня занимались 30 пожарных-десантников ФБУ «Авиалесоохрана» и два госинспектора в области охраны окружающей среды из местного лесничества. По состоянию на вечер воскресенья возгорание в Прибайкальском нацпарке считалось действующим.
Четверым туристам из столицы грозит административная ответственность. После того, как пожар будет потушен, а ущерб оценен, не исключено, что путешественники ответят и по уголовным статьям.