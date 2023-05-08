Рогов: детонация боеприпасов произошла ночью на складах ВСУ в Одессе и области

Склады Вооруженных сил Украины пылали ночью, 8 мая, в Одессе и на территории региона. Подробнее об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он опубликовал фотографии с места событий. По словам Рогова, речь идет о тех складах, которые находятся на побережье в районе Затоки и на окраинах Одессы.
«Пожары и детонация боеприпасов», – написал он в Telegram-канале.
Официальной причиной украинские власти называют пожар на складах продовольственного предприятия. Огонь распространился на площадь более 6 тыс. кв.м.