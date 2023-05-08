Умер пленивший Че Гевару боливийский генерал Сальмон

Генерал боливийской армии Гэри Прадо, руководивший спецоперацией по захвату революционера Эрнесто Че Гевары, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщила газета El Deber.
Смерть военного подтвердил его сын. По предварительной информации, генерал умер от болезни почек.
Че Гевара является одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В ходе вооруженного конфликта в Боливии он был пленен правительственными силами, а позже расстрелян. Прадо получил звание национального героя после завершения операции.
На протяжении долгого времени место захоронения Че Гевары оставалось в тайне. Только в 1997 году антропологи нашли его останки недалеко от селения Вальегранде. Позже их перевезли из Боливии на Кубу и захоронили в Санта-Кларе.