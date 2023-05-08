Энергетик Фролов спрогнозировал подорожание нефти до 80 долларов за баррель

Энергетик считает, что стоимость энергоресурса на уровне 70 долларов не отвечает интересам добывающих стран, что особенно касается Норвегии и США. В связи с этим члены ОПЕК+ могут пойти на вынужденный шаг и создать дефицит, выгоды от которого не будет никому.