Энергетик Фролов спрогнозировал подорожание нефти до 80 долларов за баррель

Решение стран ОПЕК+ сократить производство нефти может спровоцировать изменение цен на ресурс. Он может подорожать до 80 долларов за баррель, считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов, о чем передают «Известия».
Эффект от коллективного снижения производства нефти начнет ощущаться уже к концу мая. По словам Фролова, прежде всего это отразится на самом рынке.
Возможность резкого обвала стоимости сырья Фролов назвал маловероятной. Этого не допустит регулирующая структура ОПЕК+, которая мониторит баланс спроса и предложения на рынке.
Энергетик считает, что стоимость энергоресурса на уровне 70 долларов не отвечает интересам добывающих стран, что особенно касается Норвегии и США. В связи с этим члены ОПЕК+ могут пойти на вынужденный шаг и создать дефицит, выгоды от которого не будет никому.