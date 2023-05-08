Кличко заявил о падении обломков беспилотника в Киеве

Обломки беспилотника упали в Святошинском районе Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.
По его словам, все оперативные службы направляются на место происшествия. Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются. Ряд украинских источников пишет, что это следствие работы системы противовоздушной обороны.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нескольких прилетах по Орехово Запорожской области. Он заявил, что силами ВС РФ был нанесен удар по складу и позициям украинских войск.