Минимум 18 человек погибли при крушении туристической лодки в Индии

Крушение туристической лодки произошло в городе Танур в Индии. В результате погибли по меньшей мере 18 человек, информацию об этом сообщает газета The Indian Express.
По данным местных властей, в общей сложности на борту двухпалубного судна было от 35 до 40 человек. Очевидцы указывают, что корабль был переполнен. При этом большинство пассажиров не имели спасательных жилетов.
Среди 18 погибших есть дети. По информации газеты, экипаж корабля нарушил запрет на перевозку пассажиров после окончания светового дня. Работа спасателей осложняется из-за наступления ночи. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к родственникам погибших, выразив соболезнования.