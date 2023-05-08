Украинская дипмиссия отказалась возлагать венки к советским памятникам в Берлине

Посольство Украины в ФРГ в этом году впервые не будет возлагать цветы и венки к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Об этом сообщила дипмиссия Киева в Германии на своем официальном сайте.
В заявлении дипведомства говорится, что украинский посол Алексей Макеев и сотрудники посольства «сознательно отказываются» от возложения венков и цветов к советским памятникам или местам в Берлине, где присутствует советская символика.
«В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны», — сообщили в посольстве.
Как сообщили в дипмиссии, утром 8 мая посол Макеев прибудет к центральному немецкому мемориалу памяти «жертв войн и тирании» совместно с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером. После этого украинский дипломат отправится в здание Рейхстага.