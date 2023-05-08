Украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Одессы

Несколько взрывов в Одессе привели к сильному пожару. Об этом пишут украинские СМИ.
Согласно неподтвержденной информации, по местности нанесли авиаудар. Telegram-канал Mash сообщает, что были атакованы склады боеприпасов и место скопления техники, а также аэродром «Школьный». Очевидцы утверждают, что перед взрывом видели ярчайшую вспышку в небе.
Перед тем как раздались взрывы, в Одессе была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация из официального ресурса оповещения населения.