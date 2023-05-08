Пригожин: ЧВК «Вагнер» суммарно продвинулась на 53 тысячи метров в Бахмуте

Пригожин неоднократно заявлял о проблеме «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер». Министерство обороны РФ направило «музыкантам» распоряжение, в котором пообещало предоставить необходимое количество боеприпасов. Основатель «оркестра» добавил, что осуществлять взаимодействие между ведомством и штурмовиками будет генерал армии Сергей Суровикин.