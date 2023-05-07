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Министр образования Сербии покинул свой пост из-за стрельбы в школе Белграда

Происшествия
Министр образования Сербии покинул свой пост из-за стрельбы в школе Белграда

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку в связи со стрельбой в одной из школ Белграда. Информацию об этом передает агентство Tanjug.

Соответствующее письмо Ружич направил премьер-министру Сербии Ане Брнабич. Он «выразил глубочайшие соболезнования родным и близким жертв». Как известно, жертвами стрельбы в школе Белграда стали девять человек.

«Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — заявил Ружич.

Стрельбу в школе Белграда устроил 13-летний мальчик 3 мая. По данным СМИ, он пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. От его действий погибли восемь школьников и охранник.

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