Министр образования Сербии покинул свой пост из-за стрельбы в школе Белграда

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку в связи со стрельбой в одной из школ Белграда. Информацию об этом передает агентство Tanjug.
Соответствующее письмо Ружич направил премьер-министру Сербии Ане Брнабич. Он «выразил глубочайшие соболезнования родным и близким жертв». Как известно, жертвами стрельбы в школе Белграда стали девять человек.
«Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — заявил Ружич.
Стрельбу в школе Белграда устроил 13-летний мальчик 3 мая. По данным СМИ, он пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. От его действий погибли восемь школьников и охранник.