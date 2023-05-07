Посол Китая в Сербии призвала страны бороться с гегемонией США

Международному сообществу необходимо противостоять господству Соединенных Штатов. Такое заявление сделала посол Китая в Сербии Чен Бо.
Она выступила на церемонии в память о погибших в посольстве КНР из-за агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Чен Бо подчеркнула, что страны должны максимально придерживаться принципов Устава ООН и международного права. Помимо этого, миру необходимо соблюдать основные нормы отношений между государствами.
«Общая память о них (погибших в бомбардировках) отражает не только то, насколько мы дорожим нашей традиционной, стальной дружбой, но и общее стремление к миру, независимой политике и международной справедливости», — заявила китайский посол.
Заместитель мэра Белграда Весна Видович отметила, что республика никогда не забудет агрессию НАТО 7 мая 1999 года. По ее словам, граждане КНР, погибшие в тот день, по своей воле хотели быть вместе с сербами.