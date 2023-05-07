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Три человека погибли при пожаре в Курганской области

Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Курганской области

Один из масштабных пожаров в Курганской области унес жизни минимум трех человек, сообщили на сайте регионального Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В воскресенье, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов вспыхнули крупные пожары. Предварительно, в результате возгораний был причинен серьезный материальный ущерб хозяйственным объектам и гражданам.

«В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении курганского Следкома.

До этого из-за пожаров в Курганской области шесть человек получили серьезные ожоги и были госпитализированы. В Курганской области объявлен режим ЧС.

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