Три человека погибли при пожаре в Курганской области

Один из масштабных пожаров в Курганской области унес жизни минимум трех человек, сообщили на сайте регионального Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В воскресенье, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов вспыхнули крупные пожары. Предварительно, в результате возгораний был причинен серьезный материальный ущерб хозяйственным объектам и гражданам.
«В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении курганского Следкома.
До этого из-за пожаров в Курганской области шесть человек получили серьезные ожоги и были госпитализированы. В Курганской области объявлен режим ЧС.