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Гладков сообщил об обстреле села Устинка в Белгородской области

Происшествия
Гладков сообщил об обстреле села Устинка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Устинка в Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако фиксируются разрушения зданий, уточнил он. Осколки снарядов попали в окна, фасады и заборы. Всего повреждения получили пять частных домовладений.

На место происшествия уже выехали аварийные службы. Они устраняют все последствия обстрела. Остальные подробности произошедшего выясняются.

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