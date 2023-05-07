Гладков сообщил об обстреле села Устинка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Устинка в Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате обстрела нет, однако фиксируются разрушения зданий, уточнил он. Осколки снарядов попали в окна, фасады и заборы. Всего повреждения получили пять частных домовладений.
На место происшествия уже выехали аварийные службы. Они устраняют все последствия обстрела. Остальные подробности произошедшего выясняются.