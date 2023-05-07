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Израиль принял решение снести финансируемую ЕС палестинскую школу

Общество
Израиль принял решение снести финансируемую ЕС палестинскую школу

Правительство Израиля решило снести здание палестинской школы, которая финансировалась Европейским союзом. Об этом говорится в материале местной газеты Times of Israel.

По данным СМИ, данная школа находилась рядом с городом Вифлеем на Западном берегу Иордана. Данное здание появилось в 2017 году. Примечательно, что оно было построено без какого-либо разрешения.

«Израильские власти в воскресенье снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая Европейским союзом», — пишет газета.

Поскольку палестинская школа была построена без разрешения, в марте 2023 года окружной суд назвал его угрозой безопасности. Было признано, что здание неизбежно обрушится. В связи с этим власти Израиля решили снести его.

#израиль #евросоюз #ЕС