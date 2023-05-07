Израиль принял решение снести финансируемую ЕС палестинскую школу

Правительство Израиля решило снести здание палестинской школы, которая финансировалась Европейским союзом. Об этом говорится в материале местной газеты Times of Israel.
По данным СМИ, данная школа находилась рядом с городом Вифлеем на Западном берегу Иордана. Данное здание появилось в 2017 году. Примечательно, что оно было построено без какого-либо разрешения.
«Израильские власти в воскресенье снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая Европейским союзом», — пишет газета.
Поскольку палестинская школа была построена без разрешения, в марте 2023 года окружной суд назвал его угрозой безопасности. Было признано, что здание неизбежно обрушится. В связи с этим власти Израиля решили снести его.