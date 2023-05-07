Глава «Патриота» Столярчук посетил Липецкую и Воронежскую области в рамках «Дороги памяти»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук принял участие в автопробеге «Дорога памяти». В рамках акции в этот раз он посетил Липецкую и Воронежскую области, говорится на сайте МГ.
Глава «Патриота» рассказал о судьбоносных битвах за Воронеж и Елецкой наступательной операции, которой посвящен городской мемориал. В жестоких боях гибли рядовые, офицеры и генералы, и все они совершили героический поступок. Благодаря их действиям фашистские войска были оторваны от подкрепления.
«Сражения за Воронеж заблокировали фашистскую воинскую группировку и тем самым предотвратили подкрепление фашистских войск на Сталинградском направлении», — напомнил Столярчук.
При боях за Воронеж было уничтожено 95% построек, добавил он. Сейчас защитники города являются настоящим примером для будущих поколений.