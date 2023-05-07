Семь человек стали жертвами ДТП в Техасе

Наезд автомобиля на пешеходов произошел в Техасе в Соединенных Штатах. В результате аварии погибли семь человек, информацию об этом передает телеканал ABC News.
ДТП произошло в Браунсвилле. По данным местной полиции, кроме семи погибших, травмы разной степени тяжести получили по меньшей мере шесть человек. Подозреваемый в наезде на пешеходов задержан.
«Власти сообщили, что полиция поместила под стражу мужчину-подозреваемого», — говорится в сообщении СМИ.
Что стало причиной аварии, неизвестно. Как утверждает телеканал, виновник ДТП находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Врачи проверяют его на употребление алкоголя и наркотиков.