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Нидерландский игрок «Спартака» Промес установил рекорд РПЛ по голам среди легионеров

Спорт
Нидерландский игрок «Спартака» Промес установил рекорд РПЛ по голам среди легионеров

Форвард столичного «Спартака» Квинси Промес стал рекордсменом РПЛ по количеству голов, забитых иностранными игроками.

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес 7 мая поразил ворота петербургского «Зенита» в матче РПЛ, который прошел на «Газпром Арене». Гол сине-бело-голубым стал для него 86-м за карьеру в чемпионатах России по футболу. Форвард «Спартака» установил рекорд РПЛ по количеству мячей, забитых легионерами.

Промес является воспитанником амстердамского «Аякса». Форвард вернулся в московский клуб в 2021 году. Ранее он уже выступал за «Спартак».

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