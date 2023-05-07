Нидерландский игрок «Спартака» Промес установил рекорд РПЛ по голам среди легионеров

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес 7 мая поразил ворота петербургского «Зенита» в матче РПЛ, который прошел на «Газпром Арене». Гол сине-бело-голубым стал для него 86-м за карьеру в чемпионатах России по футболу. Форвард «Спартака» установил рекорд РПЛ по количеству мячей, забитых легионерами.