Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижнем Новгороде

Писатель опубликовал в Telegram-канале пост с подробностями трагедии. Он объяснил, что находился за рулем машины, а взрыв произошел под пассажирским колесом. По словам Прилепина, он потерял сознание на три минуты, после чего подполз к выбитому лобовому стеклу.