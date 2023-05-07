Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижнем Новгороде

Журналист и публицист Захар Прилепин впервые обратился к общественности после совершенного на него покушения в Нижнем Новгороде. Он поделился подробностями взрыва.
Писатель опубликовал в Telegram-канале пост с подробностями трагедии. Он объяснил, что находился за рулем машины, а взрыв произошел под пассажирским колесом. По словам Прилепина, он потерял сознание на три минуты, после чего подполз к выбитому лобовому стеклу.
«Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», – объяснил журналист.
Он также упомянул всех, кто передал ему слова поддержки. Публицист поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина, представителя МИД РФ Марию Захарову, журналистку Маргариту Симоньян за то, что они сразу отозвались на произошедшее.