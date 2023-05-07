«Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы в матче со «Спартаком»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда победила московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Сегодня на «Газпром Арене» Северной столицы прошла встреча между «Зенитом» и «Спартаком». По результатам матча петербургские футболисты победили москвичей со счетом 3:2 благодаря голу (92-я минута) Ивана Сергеева.
«Зенит» досрочно завоевал золото чемпионата России. При этом победа над «Спартаком» добавила в копилку клуба десятое чемпионство за всю историю турнира.