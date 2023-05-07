Действующее руководство Молдавии представляет собой марионеток коллективного Запада. К такому выводу пришел политолог Богдан Безпалько.
По его мнению, государство лишено «достойных политиков», которые могли бы встать на защиту интересов граждан. А если они все-таки появятся на политическом поле, то внешнеполитические игроки избавятся от них.
«В Молдавии у власти находятся откровенные марионетки вроде Майи Санду, которые транслируют ту повестку, которую предназначили для Молдавии политики большого Запада...» — емко охарактеризовал их Безпалько в беседе с РИА Новости.
Как сообщалось ранее, молдавская оппозиция хочет заблокировать дороги в республике 1 июня. Она приняла соответствующую резолюцию. Известно, что в этот день в стране запланирован саммит Европейского политического сообщества.