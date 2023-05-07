Американцы в спешке забирают накопления с банковских счетов

Опрос компании Gallup показал, что только пятая часть жителей США нисколько не беспокоит вопрос сохранности их депозитов, а вот почти половина респондентов опасаются за свои сбережения. Такая озабоченность, по мнению аналитиков, сейчас даже выше той, которая фиксировалась во время финансового кризиса 2008 года.