Newsmax: атака БПЛА на Кремль продемонстрировала опасное положение Байдена

Экс-аналитик добавил, что такую ситуацию можно объяснить двумя вещами. По его словам, это может быть связано с политическими ошибками Белого дома. Свою роль также сыграло послание Байдена, в котором он заявил, что президент России Владимир Путин «не может остаться у власти».