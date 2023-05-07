Newsmax: атака БПЛА на Кремль продемонстрировала опасное положение Байдена

Президент США Джо Байден находится в опасном положении. Это стало понятно после атаки украинских беспилотников на Кремль, написало издание Newsmax.
Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в статье отметил, что давал интервью крупному телеканалу на Ближнем Востоке после инцидента. В ходе общения журналисты запустили опрос на тему того, кто причастен к атаке дронов. Стоит отметить, что Украина и США пытаются сложить с себя ответственность, передает «ПолитРоссия».
«Более 80% зрителей думали, что за этим стоят США», – отметил Флейц.
Экс-аналитик добавил, что такую ситуацию можно объяснить двумя вещами. По его словам, это может быть связано с политическими ошибками Белого дома. Свою роль также сыграло послание Байдена, в котором он заявил, что президент России Владимир Путин «не может остаться у власти».
«Он (Байден – Прим.ред.) не лидирует на мировой арене, и это действительно опасно», – сказано в материале.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предрекла конституционный кризис. По ее словам, это произойдет, если Джо Байден использует поправку для избежания дефолта.