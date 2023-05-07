Залужный обсудил подготовку ВСУ к наступлению с немецким генералом Бройером

Главком украинской армии Валерий Залужный обсудил ситуацию в зоне боевых действий с генеральным инспектором бундесвера генерал-майором Карстеном Бройером.
«Провели конструктивный разговор», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Залужного, разговор с немецким генералом касался подготовки соединений ВСУ к наступлению. Также он поблагодарил Германию за оказанную военную помощь, в том числе за зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и танки Leopard.
Кроме того, главком ВСУ выразил надежду, что западные страны примут положительное решение о поставках боевой авиации на Украину.