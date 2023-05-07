Вооруженные силы Украины столкнулись в зоне боевых действий со множеством проблем из-за новейшего оружия ВС РФ. Об этом заявили британские аналитики Джо Барнс и Роланд Олифант в статье для издания The Telegraph.
По их словам, речь идет о планирующих авиационных снарядах. Они напомнили, что украинское командование высоко оценило данную разработку.
«Это оружие дает российским летчикам-истребителям возможность эффективно использовать воздушную мощь, чтобы влиять на наземные операции», — цитирует слова Барнса и Олифанта «ПолитРоссия».
Эксперты отметили, что планируемые авиабомбы оснащены технологией, которая создает дополнительный радиус действия. Благодаря этой характеристике у российских боевых самолетов появилась возможность избегать опасных вылетов к линии фронта. Авторы публикации также указали, что эти снаряды дешевле и проще выпускать, чем другие.