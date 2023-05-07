Британские эксперты назвали новейшее российское оружие, которое стало проблемой для ВСУ

Эксперты отметили, что планируемые авиабомбы оснащены технологией, которая создает дополнительный радиус действия. Благодаря этой характеристике у российских боевых самолетов появилась возможность избегать опасных вылетов к линии фронта. Авторы публикации также указали, что эти снаряды дешевле и проще выпускать, чем другие.