Эрдоган сообщил об участии 1,7 миллиона человек в его предвыборном митинге

Около 1,7 миллиона человек приняли участие в предвыборном митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил сам политик.
Мероприятие проходит в Стамбуле. Во время митинга выступил сам Эрдоган.
«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», – сказал политик.
Стоит отметить, что президентские выборы запланированы в Турции на 14 мая. Главным оппонентом Эрдогана является кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения нефти на юго-востоке Турции. По его словам, благодаря находке страна станет экспортером энергоресурсов.