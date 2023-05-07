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Эрдоган сообщил об участии 1,7 миллиона человек в его предвыборном митинге

Политика
Эрдоган сообщил об участии 1,7 миллиона человек в его предвыборном митинге

Около 1,7 миллиона человек приняли участие в предвыборном митинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил сам политик.

Мероприятие проходит в Стамбуле. Во время митинга выступил сам Эрдоган.

«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», – сказал политик.

Стоит отметить, что президентские выборы запланированы в Турции на 14 мая. Главным оппонентом Эрдогана является кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения нефти на юго-востоке Турции. По его словам, благодаря находке страна станет экспортером энергоресурсов.

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