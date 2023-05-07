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Политолог Долгов: США могут получить доступ к турецким С-400 при выполнении двух условий

Армия
Политолог Долгов: США могут получить доступ к турецким С-400 при выполнении двух условий

Доктор исторических наук Борис Долгов прокомментировал заявление главы турецкого МИД о том, что США просили Турцию предоставить доступ к купленным у России системам ПВО С-400. По его мнению, есть два условия, при выполнении которых Вашингтон может добиться желаемого.

Анкара может начать менять свою политику в случае поражения Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Если это действительно произойдет, то Вашингтон станет на шаг ближе к получению ЗРК, отметил Долгов в беседе с «ПолитРоссией».

Вторым важным условием, продолжил аналитик, является смена руководителей гражданских и военных структур на проамериканских, поскольку даже приход оппозиционной власти не поможет одномоментно решить вопрос с С-400. В таком случае через какое-то время США смогут получить доступ к турецким военным технологиям, считает Долгов.

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