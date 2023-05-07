«Я это знаю доподлинно»: Соловьев рассказал, кто на Украине приказал нейтрализовать его

Украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ о ликвидации российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам журналист в документальном фильме «За лентой».
По словам эксперта, либеральная пресса изначально не поверила в подготовку покушения на Соловьева и назвала это «сказками». Позже стало известно, что информация достоверная, а приказ о нейтрализации ведущего отдал лично Зеленский.
«Он в своем кокаиновом угаре, посмотрев одну из моих программ, отдал приказ меня убить. Я это знаю доподлинно», — сказал Соловьев.
Ранее сообщалось, что националисты планировали взорвать машину телеведущего Владимира Соловьева.