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«Я это знаю доподлинно»: Соловьев рассказал, кто на Украине приказал нейтрализовать его

Политика
«Я это знаю доподлинно»: Соловьев рассказал, кто на Украине приказал нейтрализовать его

Украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ о ликвидации российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам журналист в документальном фильме «За лентой».

По словам эксперта, либеральная пресса изначально не поверила в подготовку покушения на Соловьева и назвала это «сказками». Позже стало известно, что информация достоверная, а приказ о нейтрализации ведущего отдал лично Зеленский.

«Он в своем кокаиновом угаре, посмотрев одну из моих программ, отдал приказ меня убить. Я это знаю доподлинно», — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что националисты планировали взорвать машину телеведущего Владимира Соловьева.

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