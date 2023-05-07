Захватившие храм под Киевом украинские раскольники вынудили верующих молиться под открытым небом

В этот же день в соборе планировалась служба сторонников Православной церкви Украины. Именно ее представители накануне захватили здание, использовав слезоточивый газ. Люди в масках срезали болгаркой дверь в храм и проникли внутрь. Несмотря на случившиеся, на следующий день верующие канонической УПЦ пришли на уличную службу. Ее посетили более 130 человек.