Захватившие храм под Киевом украинские раскольники вынудили верующих молиться под открытым небом

Православным верующим пришлось молиться под открытым небом после захвата Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области, куда накануне нагрянули раскольники ПЦУ.
В этот же день в соборе планировалась служба сторонников Православной церкви Украины. Именно ее представители накануне захватили здание, использовав слезоточивый газ. Люди в масках срезали болгаркой дверь в храм и проникли внутрь. Несмотря на случившиеся, на следующий день верующие канонической УПЦ пришли на уличную службу. Ее посетили более 130 человек.
Рейдерские захваты храмов продолжаются по всей Украине. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на УПЦ вышли на новый уровень.