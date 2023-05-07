Чавушоглу назвал рискованными для экономики Турции призывы к антироссийским санкциям

Заявления турецкой оппозиции о необходимости присоединиться к антироссийским санкциям рискованны для экономики и энергетики республики, заявил в интервью телеканалу Haberturk глава МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, нужно понимать, что призывы к введению ограничений против Москвы в первую очередь негативно отразятся на Турции. Таким образом министр прокомментировал предвыборные заявления ряда представителей оппозиции, которые говорили о необходимости подключения Анкары к санкционному процессу.
Ранее на совместной с американским коллегой Энтони Блинкеном пресс-конференции Чавушоглу заявил, что страна не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет их обходить. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также признал, что антироссийские ограничения сыграют прежде всего против самой республики.