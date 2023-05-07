Чавушоглу назвал рискованными для экономики Турции призывы к антироссийским санкциям

Ранее на совместной с американским коллегой Энтони Блинкеном пресс-конференции Чавушоглу заявил, что страна не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет их обходить. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также признал, что антироссийские ограничения сыграют прежде всего против самой республики.