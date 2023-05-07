Бывший советник Кучмы посоветовал «висящему на волоске» Зеленскому уйти в отставку

Украинцы могут восстать против своего лидера Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять страной в условиях конфликта. Об этом заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Украина сейчас находится в сложном положении. Существование бывшей советской республики полностью зависит от иностранных вложений, а Зеленский не справляется со своими обязанностями. В этой ситуации президенту лучше уйти в отставку, поскольку против власти могут восстать украинцы.
«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», — подчеркнул Соскин на своем YouTube-канале.
Авторы Asia Times ранее сообщили, что Зеленский подготовил план побега с Украины перед атакой на Кремль.