Бывший советник Кучмы посоветовал «висящему на волоске» Зеленскому уйти в отставку

По словам эксперта, Украина сейчас находится в сложном положении. Существование бывшей советской республики полностью зависит от иностранных вложений, а Зеленский не справляется со своими обязанностями. В этой ситуации президенту лучше уйти в отставку, поскольку против власти могут восстать украинцы.