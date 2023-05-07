Дочь Александра Тютрюмова назвала причину смерти актера

Родная дочь Александра Тютрюмова Анна рассказала, что артист ничем не болел. Но рано утром 7 мая ему резко стало плохо. Актера госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Однако медики не смогли спасти его, около 9 утра артист скончался. По словам дочери, причиной смерти стал воспалительный процесс внутренних органов. Александру Тютрюмову было 64 года.