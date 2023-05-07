«Вы увидите много паники»: замминистра обороны Украины раскрыл детали наступления ВСУ

Киев хочет спровоцировать панику в России во время обещанного наступления, рассказал изданию The Independent замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ статьи.
«Мы начнем наше контрнаступление – когда и где, сейчас не имеет значения. И когда это произойдет, Россия будет в панике, вы увидите много паники», — заявил он.
Гаврилов выразил надежду, что в этом и следующем месяце увидит «нечто, что приведет к краху стратегии ВС РФ или экономики России». Также, по его словам, Украине ничто не мешает вернуть Крым и территории Донбасса.
Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с наступлением, поскольку провал операции обернется крайне негативным последствиями для киевского режима.