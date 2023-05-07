«Раскулачивание белых». США грозит гиперинфляция из-за репараций темнокожим

Члены Демпартии из штата Колорадо предложили обязать всех белокожих предпринимателей платить дополнительные налоги в государственную казну. По задумке местных депутатов, отчисления направят на субсидии их темнокожим коллегам. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что инициатива выйдет из-под контроля, а США при таком сценарии грозит гиперинфляция.
«Капитализм был построен [при помощи рабовладельческого труда] на украденной земле, украденной рабочей силе и украденных ресурсах», — говорится в тексте демократов, которые намерены перераспределить денежные потоки от белых к темнокожим.
Помимо борьбы за справедливость, как полагает Дудаков, инициаторы желают стать операторами этих процессов с точки зрения материальной выгоды. Впрочем, пока в Колорадо обсуждают нововведение, в штате Калифорния уже согласовали выплаты всем темнокожим, вне зависимости от наличия предков-рабов.
«Расходы на выплату репараций в Калифорнии могут превысить 800 миллиардов долларов — что в 2,5 раза больше бюджета штата. Возникает нетривиальный вопрос — откуда взять такие деньги? Начинают возмущаться и испаноязычные с азиатами — они тоже хотят репараций за дискриминацию», — рассуждает политолог.
В этой связи Дудаков допускает, что вопрос выплаты репараций с регионального уровня перейдет и на федеральный, о чем свидетельствуют инициативы ряда политиков. К примеру, председатель Демпартии в американском конгрессе Хаким Джеффрис допускает введение такого закона повсеместно.
«В масштабах всей Америки расходы на репарации уже составят триллионы долларов. И тут уж одним раскулачиванием белых не обойтись — демократам придется включать печатный станок на полную катушку, рискуя устроить гиперинфляцию ради такой перестройки общества», — резюмировал Дудаков.
Американцы неоднократно жаловались, что борьба за права афроамериканцев переросла в притеснение людей со светлым оттенком кожи. Это становилось темой для многочисленных дискуссий, в том числе после резонансных смертей.
«Политика Сегодня» ранее рассказывала, каким образом основатели общественного движения против расизма и насилия в отношении афроамериканцев Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) зарабатывали на общественных взносах.