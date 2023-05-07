«Раскулачивание белых». США грозит гиперинфляция из-за репараций темнокожим

Помимо борьбы за справедливость, как полагает Дудаков, инициаторы желают стать операторами этих процессов с точки зрения материальной выгоды. Впрочем, пока в Колорадо обсуждают нововведение, в штате Калифорния уже согласовали выплаты всем темнокожим, вне зависимости от наличия предков-рабов.