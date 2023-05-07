Турист остался без руки после взрыва самодельной бомбы на отдыхе в Подмосковье

В Подмосковье прогремел взрыв. Тяжелые увечья получил ранее судимый мужчина, сообщил Telegram-канал Shot.
Любитель химии с приятелем отправились в лес отдохнуть на природе. Они разбили лагерь, приготовили на костре еду.
Закончив трапезу, один из приятелей пошел в палатку. Его друг вскоре услышал взрыв. Он прибежал и увидел окровавленного товарища. Ударная волна оторвала мужчине кисть и повредила глаз.
Приятель пострадавшего и другие отдыхающие дотащили покалеченного к дороге, затем он был доставлен в больницу. По дороге пациент рассказал, что собрал пиротехнический предмет, который сдетонировал.