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Турист остался без руки после взрыва самодельной бомбы на отдыхе в Подмосковье

Происшествия
Турист остался без руки после взрыва самодельной бомбы на отдыхе в Подмосковье

В Подмосковье прогремел взрыв. Тяжелые увечья получил ранее судимый мужчина, сообщил Telegram-канал Shot.

Любитель химии с приятелем отправились в лес отдохнуть на природе. Они разбили лагерь, приготовили на костре еду.

Закончив трапезу, один из приятелей пошел в палатку. Его друг вскоре услышал взрыв. Он прибежал и увидел окровавленного товарища. Ударная волна оторвала мужчине кисть и повредила глаз.

Приятель пострадавшего и другие отдыхающие дотащили покалеченного к дороге, затем он был доставлен в больницу. По дороге пациент рассказал, что собрал пиротехнический предмет, который сдетонировал.

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