Российская теннисистка Самсонова рассказала о сложных отношениях с украинками

Россиянка Людмила Самсонова призналась, что ее отношения с украинскими теннисистками оставляют желать лучшего.
Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что 90% украинских спортсменок отказывается здороваться с ней. Об этом 18-я ракетка мира рассказала в интервью изданию Sportface.it.
«Мы пытались использовать теннис как средство объединения, отправляли много предложений ATP и WTA, но все они были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню», — призналась Самсонова.
Россиянки выступают на международных турнирах по теннису под нейтральным флагом. Запрет WTA на использование государственной символики связан с проведением СВО на Украине.