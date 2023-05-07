Американский минфин признал исчерпание возможностей для отсрочки дефолта

Правительство Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев использует экстраординарные меры для того, чтобы избежать дефолта, однако они подходят к концу, заявила глава минфина Джанет Йеллен.
В разговоре с журналистами телеканала ABC News она подтвердила, что власти практически исчерпали все варианты отсрочки дефолта, а дополнительных инструментов нет.
Более того, по словам Йеллен, существует угроза конституционного кризиса, если президент Джо Байден воспользуется поправкой для решения проблемы в обход конгресса.
Министерство финансов США ранее предупреждало, что к началу июню государство рискует потерять возможность обслуживать кредитные обязательства в полном объеме, если не будут расширены лимиты заимствований.