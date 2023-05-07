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Американский минфин признал исчерпание возможностей для отсрочки дефолта

Экономика
Американский минфин признал исчерпание возможностей для отсрочки дефолта

Правительство Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев использует экстраординарные меры для того, чтобы избежать дефолта, однако они подходят к концу, заявила глава минфина Джанет Йеллен.

В разговоре с журналистами телеканала ABC News она подтвердила, что власти практически исчерпали все варианты отсрочки дефолта, а дополнительных инструментов нет.

Более того, по словам Йеллен, существует угроза конституционного кризиса, если президент Джо Байден воспользуется поправкой для решения проблемы в обход конгресса.

Министерство финансов США ранее предупреждало, что к началу июню государство рискует потерять возможность обслуживать кредитные обязательства в полном объеме, если не будут расширены лимиты заимствований.

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