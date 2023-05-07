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Сосновский: Киев терактом против Прилепина намерен вынудить НАТО применить пятую статью

Политика
Сосновский: Киев терактом против Прилепина намерен вынудить НАТО применить пятую статью

Украина посредством покушения на писателя Захара Прилепина хочет заставить блок НАТО применить пятую статью. Такой позиции придерживается политолог Александр Сосновский.

Он заметил, что украинское государство приступило к открытому террору на российской территории вместо запланированного контрнаступления. Таким образом официальный Киев пытается «развязать руки» Североатлантическому альянсу.

«… запугать общество, вызвать волнения и заставить Москву использовать жесткий ответ, который позволит НАТО задействовать пятую статью», — назвал настоящую цель Сосновский в личном Telegram-канале.

Ранее появилась информация о взрыве машины с публицистом в салоне. Водитель Александр Шубин погиб, Прилепину удалось выжить. В настоящее время состояние писателя стабильно.

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