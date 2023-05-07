«У них случилась истерика». Такер Карлсон задал неудобный вопрос о финансировании НАТО

Однако Советский Союз развалился, а Североатлантический альянс, якобы защищающий от агрессии уже распавшегося государства, «никуда не делся», заметил Карлсон. Когда 45-й президент США Дональд Трамп поинтересовался, почему Вашингтон до сих пор финансирует НАТО, то телеведущий, с его же слов, счел этот вопрос интересным.