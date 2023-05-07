«У них случилась истерика». Такер Карлсон задал неудобный вопрос о финансировании НАТО

Бывший ведущий и обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Соединенные Штаты в финансировании НАТО. Об этом экс-ведущий политического ток-шоу Tucker Carlson Tonight заявил в эфире YouTube-канала бывшего члена палаты представителей конгресса и экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард.
Карлсон признался, что прежде «не имел ничего против» Североатлантического альянса, поскольку рос во времена холодной войны, когда его отец «работал на правительство». Считалось, что НАТО защищает страну от «агрессии СССР» в Западной Европе, отметил телеведущий.
«Мы все поголовно были за НАТО. Это было нормально», — констатировал Карлсон.
Однако Советский Союз развалился, а Североатлантический альянс, якобы защищающий от агрессии уже распавшегося государства, «никуда не делся», заметил Карлсон. Когда 45-й президент США Дональд Трамп поинтересовался, почему Вашингтон до сих пор финансирует НАТО, то телеведущий, с его же слов, счел этот вопрос интересным.
«И правда — почему? А мои соседи вдруг [сказали]: заткнись! Убейте его! <...> Вопрос остается: почему мы финансируем НАТО? Что, есть веские причины? У них [сторонников НАТО] случилась истерика, хотя мы говорим о простых, очевидных вещах. Это многое мне объяснило. Я был потрясен», — возмутился он.
Карлсон подчеркнул, что «разумные люди с благородными мотивами» должны быть в состоянии ответить на простой вопрос, а не кричать «заткнись».
Американский телеведущий, неоднократно критиковавший деятельность нынешнего президента Джозефа Байдена, ранее ушел с телеканала Fox News. Последняя вечерняя программа с его участием вышла 21 апреля.
До этого он упрекал демократов в чрезмерной жажде власти, описав их как «свиней, которые ищут трюфель». Российский политолог Марат Баширов выдвинул иную версию увольнения Такера Карлсона с Fox News — подробности в материале «ПС».