Актриса Любовь Руденко указала на странности смерти Тютрюмова

Актриса Любовь Руденко высказалась о смерти коллеги Александра Тютрюмова. Она назвала произошедшее "дикостью".
Тютрюмов, известный по роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила», ушел из жизни утром 7 мая в Петербурге. По словам Руденко, артист отличался хорошим здоровьем, поэтому она увидела странности в его смерти.
«Дикость какая-то. Сейчас очень многие люди уходят резко: раз и все. Очень многие. Понять, что происходит с организмом и здоровьем очень сложно», — поделилась знаменитость с изданием «МК».
Она добавила, что многие артисты обычно не занимаются своим здоровьем. При этом сильнее всего на организме сказывается ненормированный график. Руденко призналась, что не сможет приехать на похороны к коллеге из-за работы.