EurAsian Times: российские беспилотники уничтожили «гордость» главкома ВСУ

В июле 2022 года Лондон направил ВСУ партию артиллерийских орудий L119. Их характеристики особенно понравились главкому ВСУ Валерию Залужному. Тот с гордостью показал развертывание L119 на позициях. Но буквально через месяц гордость украинского генерала подверглась авиаудару беспилотника ВС РФ «Ланцет».