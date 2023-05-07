EurAsian Times: российские беспилотники уничтожили «гордость» главкома ВСУ

Российские беспилотники «Ланцет» нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили артиллерийское орудие L119, переданное Британией. Ранее им гордился главком ВСУ Валерий Залужный.
На британское орудие в списке потерь ВСУ при атаке дронов обратил внимание обозреватель издания EurAsian Times Ашиш Дангвал. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала.
В июле 2022 года Лондон направил ВСУ партию артиллерийских орудий L119. Их характеристики особенно понравились главкому ВСУ Валерию Залужному. Тот с гордостью показал развертывание L119 на позициях. Но буквально через месяц гордость украинского генерала подверглась авиаудару беспилотника ВС РФ «Ланцет».
«Британские гаубицы, которыми недавно хвасталась Украина из-за их скорострельности, разбомблены российским дроном-камикадзе», — констатирует Дангвал.
По информации Минобороны РФ от 6 мая, две британские гаубицы были ликвидированы дронами-камикадзе у населенных пунктов Шевченко и Максимовка.