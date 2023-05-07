На Украине подтвердили требование МВФ о сокращении субсидий для граждан

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повысить налогов, а также сократить субсидии для населения, сообщает Telegram-канал «Резидент».
Авторы публикации констатирую, что период льготного кредитования для республики закончен. Теперь Киев должен выстраивать экономику, исходя из реальных фактов и не рассчитывая на помощь западных стран или замороженные активы российского Центробанка.
Офис президента Владимира Зеленского будет вынужден пойти на такие непопулярные решения, как отказ от сохранения выплат силовикам и замораживание индексации зарплат бюджетникам. В противном случае Украина столкнется с отменой моратория на выплату процентов по долгам перед МВФ. Это окончательно убьет «и так дышащую на ладан экономику».