Власти Петербурга потратили миллион рублей на подарки чиновникам к Дню Победы

Администрация Санкт-Петербурга подготовила своим сотрудникам памятные сувениры в честь 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным с сайта госзакупок, презенты для 56 чиновников обошлись городу в 1 млн рублей.
Речь идет о закупке 15 больших, 23 средних и 18 малых лаковых миниатюр в подарочной упаковке с видами Северной столицы, написанными художником Кузьминым В.Ю. Предметы искусства для народных избранников Смольный охарактеризовал как «обеспечение нужд города». Тендер был заключен 28 апреля 2023 года, контракт подписан с индивидуальным предпринимателем Евгением Евстигнеевым.
Впрочем, это не первая «странная закупка» администрации губернатора Петербурга Александра Беглова. Буквально пару месяцев назад Смольный закупил позолоченные икорницы, предназначенные якобы для иностранных делегаций.
В то же время, как неоднократно обращали внимание СМИ, ветераны не первый год получают от городских властей весьма скромные презенты, в частности, дешевый чай, макароны и консервы. Явный провал с подарками попытался оправдать блогер Николай Камнев, однако сравнение блокадников с нуждающимися из Судана не спасло ситуацию.
Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как петербуржцы отреагировали на выступление Александра Беглова с итогами социально-экономического развития города за 2022 год. Горожане заметили значительные различия между представленной презентацией и реальным положением дел в городе — подробности в нашем материале.