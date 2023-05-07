Власти Петербурга потратили миллион рублей на подарки чиновникам к Дню Победы

В то же время, как неоднократно обращали внимание СМИ, ветераны не первый год получают от городских властей весьма скромные презенты, в частности, дешевый чай, макароны и консервы. Явный провал с подарками попытался оправдать блогер Николай Камнев, однако сравнение блокадников с нуждающимися из Судана не спасло ситуацию.