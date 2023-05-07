Французский политик Филиппо предостерег ЕС от введения новых санкций против России

Евросоюз рискует спровоцировать конфликт со всем миром в случае введения новых санкций против России. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.
Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, новый пакет ограничительных мер ЕС будет направлен против стран, которые не хотят вводить санкции против России.
«То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!» – возмутился политик.
Филиппо добавил, что необходимо остановить это безумие.
Ранее Флориан Филиппо уличил США в попытке перевести украинский конфликт в мировую войну. По его словам, Вашингтон уверен в провале возможного контрнаступления ВСУ.