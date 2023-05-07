Алла Пугачева едва могла стоять на ногах во время прощания с Валентином Юдашкиным

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы посетить похороны своего друга – модельера Валентина Юдашкина. Артистка с трудом стояла на ногах во время траурной церемонии.
Прощание с Юдашкиным состоялось 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с кутюрье пришли близкие и коллеги, включая Примадонну. Артистка особенно тяжело переживала смерть друга. Она не могла передвигаться без помощи, поэтому к могиле ее вели под руки, передает Telegram-канал «Самые СЛИВки».
Проститься с Юдашкиным пришли многие российские знаменитости. Среди них Николай Басков, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Леонид Якубович, Анита Цой.
Напомним, последняя встреча Пугачевой и модельера состоялась в конце марта. Тогда Юдашкин вместе с супругой ездил в Тель-Авив, чтобы проведать маму. Параллельно он увиделся и с подругой. В Сети появилось множество снимков со звездами. Поклонники обратили внимание на исхудавший вид кутюрье.