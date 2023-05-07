Алла Пугачева едва могла стоять на ногах во время прощания с Валентином Юдашкиным

Напомним, последняя встреча Пугачевой и модельера состоялась в конце марта. Тогда Юдашкин вместе с супругой ездил в Тель-Авив, чтобы проведать маму. Параллельно он увиделся и с подругой. В Сети появилось множество снимков со звездами. Поклонники обратили внимание на исхудавший вид кутюрье.